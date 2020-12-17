عبيدات يوضح حول إعادة فتح القطاعات المغلقة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة نذير عبيدات حول إعادة فتح القطاعات المغلقة إن " التسرع في إعادة فتح القطاعات يمكن أن ينعكس سلباً وهناك أولويات محددة في فتح القطاعات المغلقة"، مؤكداً أن الحكومة وضعت خططاً للفتح التدريجي للقطاعات المغلقة.وأشاد عبيدات بالتزام المواطنين وفعالية الإجراءات المتخذة التي أسهمت في تحسن الوضع الوبائي، متوقعاً انخفاضاً ملموساً على عدد الإصابات نهاية العام وبداية العام المقبل".وأوضح الوزير أن "الوضع الوبائي مريح لكن لا يعني ذلك التراخي في إجراءات السلامة العامة".