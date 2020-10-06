الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة توضح حول حظر التجول الشامل لمدة اسبوعين

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هؤلاء مستثنون من حظر التجوّل الشامل




الثلاثاء، 06-10-2020 09:11 م

عبيدات يوضح حول احتمالية الوصول إلى 5 آلاف مصاب بكورونا

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 الوكيل الاخباري - استبعد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، الوصول إلى 5 آلاف مصاب بالفيروس خلال أيام، وإنما خلال أسبوعين في حال الاستمرار على المستوى ذاته من الإجراءات والالتزام من الناس بالأمور المطلوبة.
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وأوضح عبيدات أن الأردن شهد خلال الأسابيع الأربعة الماضية تضاعفا في عدد الإصابات كل 7 أيام، مضيفاً "إذا بقينا على الوتيرة ذاتها سيكون هناك تضاعف في عدد الحالات أيضا في الأسابيع المقبلة".

وقال عبيدات "إذا بقيت الإجراءات المتبعة كما هي سيبقي تضاعف الاعداد بالطريقة ذاتها ... ولا بد من تقليل عدد الإصابات والوفيات قدر الإمكان ... نحن أمام معادلة صعبة".

وبشأن إعادة فرض حظر التجول الشامل في نهاية الأسبوع، ذكر أن الفائدة المرجوة من الحظر "ليست مثالية" وهي "جزئية الفائدة"، مضيفاً أن نسبة تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي لن يكون في المستوى المطلوب، وسيحقق الهدف جزئيا بما يتعلق بالوضع الوبائي".

لكنه أكد على فائدة كبيرة من الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي، وقال إن "الالتزام بالتباعد الاجتماعي والكمامات ليست بالمستوى المطلوب".

 




 

 


 

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