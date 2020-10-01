عبيدات يوضح حول احتمالية انهيار النظام الصحي بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات حول سيناريوهات ما يقصد ب"انهيار النظام الصحي" : لو كان لدينا 3 آلاف سرير مخصص لمرضى كورونا وجاء يوم يكون فيه عدد الحالات 3500 التي بحاجة لأسرة، بالتأكيد لن يكون لـ" 500 مريض مجال للعلاج ولن يتلقوا الخدمة الصحية، خاصة إذا كانوا بحاجة لعناية مركزة".وأسرد مثالًا آخر، قال عبيدات "إذا كان هنالك ألفين حالة يومية نحن بحاجة إلى ادخال 350 حالة يومية، ومدة وجودهم بالمتوسط 15 يوما، بذلك سنحتاج 4500 سرير مخصص للعلاج بعد مضي تلك الأيام".وبخصوص الإغلاقات وأثرها، بين عبيدات أن الالتزام بالإجراءات الصحية أهم من الإغلاقات، "لو كان عدد الإصابات في قرية يقطنها 30 ألف مواطن ونسبة التفشي عالية، فإن الاغلاق سيفيد بعدم نقل العدوى خارج المنطقة لكن في داخلها سينتشر فيها الوباء إذا لم يتم الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي، حتى لو كان هنالك حظر.".