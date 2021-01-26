الثلاثاء 26-01-2021
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الثلاثاء، 26-01-2021 08:11 م

عبيدات يوضح حول اصابة متلقي لقاح كورونا بالفيروس

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن منظمة الصحة العالمية رفضت اعفاء من تلقى لقاح كورونا من فحص كورونا، ولا توجد دولة في العالم قامت بذلك ولا يوجد أي دولة تقوم بمنح شهادات تلقي اللقاح، موضحاً أن من يتلقى لقاح كورونا في غالب الأحيان لا يصاب بالفيروس ولكنه قد يصاب ويتسبب بالعدوى للآخرين وتكون أعراضه خفيفة، ولكن ومن المبكر اعفاء من تلقى اللقاح من فحص كورونا.
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وشدد في تصريحات صحفية على أن الوزارة لن تتوانى عن اعطاء اللقاح لكل شخص يريد تلقي لقاح كورونا، فكلما تم اعطاء اللقاح لعدد أكبر من المواطنين كانت القدرة على القضاء على الوباء أكبر، واعطاء نسبة أكبر من 20 أو 25 بالمئة من المواطنين ليس نهائياً.

 




 

 


 

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