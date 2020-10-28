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الأربعاء، 28-10-2020 04:32 م

عبيدات يوضح حول توفير علاج كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة، نذير عبيدات، الأربعاء، إن الوضع الوبائي العالمي ما يزال يؤشر إلى أن الوباء ينتشر وأن الدول تمر بمراحل مختلفة فيما يتعلق بالوباء.
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وأضاف عبيدات، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن "الأردن جزء من هذا العالم وإن شاء الله سنعبر هذا التحدي بتعاون الجميع".

وبيّن أن الأردن سيكون قادرا على توفير العلاج حالما قامت الشركات المصنعة بتوفير المطعوم، وأن المطعوم سيكون متاحا بنسبة لا تقل عن 20% من حاجة المواطنين.

وسيكون هنالك معايير معينة لمن يعطى مطعوم كورونا، وفق عبيدات.

وبحسب عبيدات، فإن هنالك جهود كبيرة تتم حاليا فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرة المحددة لعلاج مرضى كورونا في الأردن والتقليل من الاكتظاظات المتعلقة بالأسرة المتعلقة بالمرضى العاديين.

 




 

 


 

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