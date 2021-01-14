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الخميس، 14-01-2021 10:01 م

عبيدات يوضح حول عودة الطلبة للمدارس والجامعات

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات، بشأن عودة الطلبة إلى الانتظام بالدراسة وجاهيا في المدارس في الفصل المقبل، "إذا حافظنا على الوضع الوبائي سوف نكمل الفصل، وعند عدم الالتزام هناك خطورة".
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ورأى في حديث لـ "صوت المملكة" أن الوضع الوبائي في الأردن أفضل مما كان سابقا، مضيفاً "كل المؤشرات تقول ذلك ونسبة الفحوصات الإيجابية أقل من 5% وهو رقم مريح ونأمل انخفاضه مستقبلا".

وأشار إلى أن العودة إلى المدارس غير مرتبطة بتلقي المعلمين للقاح، لكن هناك تفكير لتوفير اللقاح للمعلمين كفئة مرتفعة الاختطار، معبراً عن أمله في التمكن من توفير اللقاحات للمعلمين لكن الأمر يحتاج إلى دراسة والمزيد من الجهد.

وتحدث عبيدات عن وجود بروتوكول "مهم" للحفاظ على الوضع الوبائي أثناء وجود الطلبة والمعلمين في المدارس، ويعتقد الوزير انه جيد ويحافظ على الوضع الوبائي "إن طُبق".

ودعا المعلمين ومدراء المدراس وأولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة إلى تطبيق البروتوكول بهدف استمرار التعليم داخل أسوار المدرسة.

وبشأن عودة الطلبة إلى الدراسة في الجامعات، أوضح عبيدات أن الجامعات ليست مسؤولية وزارة الصحة، مضيفاً "من ناحية وبائية فقط لا شك أن عودة الجامعات بأعداد كبيرة ووجود عدد كبير من الطلبة في صالات مغلقة له تأثير على الوضع الوبائي، لكن موضوع عودة الجامعات هو قرار للحكومة ولا يوجد قرار بالعودة حتى الآن".

 




 

 


 

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