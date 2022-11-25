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الجمعة، 25-11-2022 06:12 م

عجلون: أمطار الخير تحيي الآمال بموسم زراعي جيد

مدينة_عجلون (2)


الوكيل الإخباري - أحيت الأمطار التي هطلت منذ أمس الخميس، على مختلف مناطق محافظة عجلون آمال المزارعين بموسم زراعي جيد ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

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وقال عدد من المهتمين بالشأن الزراعي، إن الأمطار ستنعكس إيجابا على القطاع الزراعي النباتي والحيواني من حيث التوزيع وكميات الهطول المطري خصوصا للزراعات الحقلية.


وأكد مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي أهمية استثمار المزارعين الهطولات المطرية في إنشاء حفائر ترابية لتجميع مياه الأمطار في مزارعهم لمواجهة شح المياه والاستفادة من الجريان السطحي للمياه خلال المنخفضات الجوية لتجميع أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار.


وأشار إلى أن الأمطار لها أثار إيجابية وخاصة على المحاصيل الحقلية، إضافة إلى تعزيز المخزون الرطوبي في التربة وتجميع المياه في الحفائر الترابية.


بدوره، قال المزارع إبراهيم شعبان، إن الأمطار تبشر بموسم زراعي جيد وتعمل على تنظيف الجو من الغبار والأتربة والنمو الخضري للمحاصيل الشتوية المزروعة وزيادة كفاءتها الإنتاجية.


وبين المزارع محمد فريحات، أن هطول الأمطار سيسهم في نمو الأعشاب والنباتات البرية في وقت مبكر من السنة وبالتالي تأمين حاجة الأغنام من المراعي الطبيعية وتخفيف الأعباء المالية على مربي الثروة الحيوانية.

 

 

 




 

 


 

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