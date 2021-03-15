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الإثنين، 15-03-2021 05:53 م

عجلون: أمين عام الشباب يتفقد عددا من المرافق والمنشآت الشبابية

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الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، اليوم الاثنين، المنشآت والمرافق الشبابية التابعة لمديرية شباب عجلون.
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وأكد الجبور أن الزيارات الميدانية التفقدية التي تنفذها الوزارة باستمرار تأتي لمتابعة آخر التطورات والمستجدات لأعمال الصيانة التي جرى تقييمها واتخاذ القرارات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز لتصبح جاهزة ومؤهلة لاستقبال الشباب حال سماح الوضع الوبائي.

وأشار إلى أن الزيارة اشتملت الاطلاع على آخر أعمال الصيانة وسير العمل في تطوير وإعادة تأهيل بعض تلك المرافق ابرزها ملعب عجلون الرياضي ومركزي شباب عنجرة وعجلون النموذجي وحاضنات الأعمال.

 




 

 


 

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