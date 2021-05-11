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الثلاثاء، 11-05-2021 03:33 م

عجلون: إخماد حريق أعشاب جافة

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الوكيل الإخباري- أخمدت كوادر مديرية الدفاع المدني بمحافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، حريق أعشاب جافة في منطقة حلاوة.

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وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة و السلامة العامة سلمان النجادا، إن كوادر الدفاع المدني بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة والزراعة واصلت ولساعات طويلة جهودها من أجل السيطرة على الحريق الذي شب في منطقة حرجية.


وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى سرعة انتشار النيران وتزايدها الامر الذي كلف المديريات المعنية بذل جهود إضافية لإخمادها، حيث تم الاستعانة بطائرات الدرون لتحديد مسار الحريق نتيجة تضاريس المنطقة الصعبة.


وقال مدير زراعة المحافظة المهندس حسين الخالدي، إن التنسيق المشترك والتعاون ما بين الجميع ساهم في سرعة اخماد الحريق وعدم انتشاره وخصوصا انه امتد لمساحات واسعة.

 




 

 


 

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