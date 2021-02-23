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الثلاثاء، 23-02-2021 02:40 م

لمخالفته أوامر الدفاع 

عجلون .. إغلاق مطعم وكوفي شوب

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قال محافظ عجلون  سلمان نجادا  انه جرى اليوم الثلاثاء ، اغلاق مطعم وكوفي شوب  في المحافظة، جراء تقديمه الارجيلة  مخالفا بذلك أوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

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وقال المحافظ انه تم تحويل صاحب المطعم،  للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكدا ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.

 

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