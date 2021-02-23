عجلون .. إغلاق مطعم وكوفي شوب

الوكيل الإخباري - قال محافظ عجلون سلمان نجادا انه جرى اليوم الثلاثاء ، اغلاق مطعم وكوفي شوب في المحافظة، جراء تقديمه الارجيلة مخالفا بذلك أوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

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وقال المحافظ انه تم تحويل صاحب المطعم، للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكدا ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.

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