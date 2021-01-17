عجلون: إغلاق منطقة الإشارة عبين لارتفاع منسوب المياه

الوكيل الاخباري -

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قال محافظ عجلون ورئيس لجنة السلامة العامة سلمان النجادا، إنه تم الايعاز للجهات المعنية لإغلاق منطقة الاشارة عبين باتجاه عجلون واربد بسبب ارتفاع منسوب المياه نتيجة غزارة الأمطار.وأضاف النجادا لوكالة الأنباء الأردنيه (بترا)، إن الإغلاق جاء احترازيا حفاظا على سلامة المارة ومرتادي الطريق، لافتا الى أنه تم إجراء التحويلات من طرق فرعية أخرى لضمان سير العملية المرورية، داعيا المواطنين إلى الانتباه والحذر والتقيد بالسرعة المناسبة بسبب تشكل السيول والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى ليتم التعامل معها بالسرعة القصوى.