الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

استئناف حركة التجارة بين السعودية وقطر

وزير العمل: 400 ألف باحث عن عمل في الأردن

وفيات كورونا باميركا تقترب من 400 ألف

عجلون: إغلاق منطقة الإشارة عبين لارتفاع منسوب المياه

الطويسي: المركز الثقافي الملكي باق ومستمر في عمله

الأمانة: لا إغلاقات أو تجمعات لمياه الأمطار بشوارع المدينة

كندا: 119 وفاة و 5166 إصابة جديدة بكورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

تونس: 76 وفاة و 2859 إصابة جديدة بكورونا

تعميم على البلديات بالاستعداد للحالة الجوية

الأحد، 17-01-2021 11:44 م

عجلون: إغلاق منطقة الإشارة عبين لارتفاع منسوب المياه

1220192794247934119590


الوكيل الاخباري - قال محافظ عجلون ورئيس لجنة السلامة العامة سلمان النجادا، إنه تم الايعاز للجهات المعنية لإغلاق منطقة الاشارة عبين باتجاه عجلون واربد بسبب ارتفاع منسوب المياه نتيجة غزارة الأمطار.
اضافة اعلان

وأضاف النجادا لوكالة الأنباء الأردنيه (بترا)، إن الإغلاق جاء احترازيا حفاظا على سلامة المارة ومرتادي الطريق، لافتا الى أنه تم إجراء التحويلات من طرق فرعية أخرى لضمان سير العملية المرورية، داعيا المواطنين إلى الانتباه والحذر والتقيد بالسرعة المناسبة بسبب تشكل السيول والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى ليتم التعامل معها بالسرعة القصوى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120215143535187758594

وزير العمل: 400 ألف باحث عن عمل في الأردن

11202017142713734323288

الطويسي: المركز الثقافي الملكي باق ومستمر في عمله

12021993746623538958

الأمانة: لا إغلاقات أو تجمعات لمياه الأمطار بشوارع المدينة

120211416815398878826

تعميم على البلديات بالاستعداد للحالة الجوية

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تكشف عن اجراء جديد بالمدارس الخاصة

1202115213236794431765

وزارة التربية : اليوم الأول لدوام المدارس سيكون في هذين الصفين فقط

أخبار متعلقة
82587590-8bd8-4e2a-b22c-54a6077256e1

وزارة المياه والري تدعو المواطنين للحذر من المنخفض القادم

76b8e13afa655dafa4ed3a37b489ebe4 (Custom)

بلدية عجلون تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

img_3675

الكشف عن موعد الانتهاء من مشروع تلفريك عجلون

5feb84b737ab4

صحة عجلون تتسلم 3 ثلاجات لحفظ لقاح الفيروس

1220203112617861667998

تعميم من البنك المركزي على البنوك

2

المياه: استكمال أعمال نقل محطة أبو نصير نهاية شباط المقبل