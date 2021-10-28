عجلون : اتحاد الجمعيات الخيرية يحتفل بمئوية الدولة الاردنية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، أن الأردن بقيادته الهاشمية المظفرة تجاوز المئوية الأولى رغم كل التحديات والصعاب وحقق الكثير من الانجازات في مختلف المجالات .



وأضاف خلال رعايته فعاليات الاحتفال الذي أقامه اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة عجلون في القاعة الهاشمية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، بحضور مساعد محافظ عجلون هاشم العبداللات والنائب الدكتور فريد حداد والنائب السابق وصفي حداد وعدد من ممثلي الدوائر الرسمية والامنية والاعلاميين ومديرة بنك الطعام ومدير جمعية كاريتاس الاردنية ورئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة وفعاليات تطوعية وشعبية مختلفة، أن القيادة الهاشمية لم تساوم يومًا على حقوق هذه الامة التي قدمت للعالم نموذجا يحتذى .

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