الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

اليمن.. التحالف العربي يعلن مقتل 95 حوثيا في مأرب

السفير التونسي يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

جلسة توعوية عن سرطان الثدي بمستشفى معاذ بن جبل

عجلون : اتحاد الجمعيات الخيرية يحتفل بمئوية الدولة الاردنية

الشؤون الفلسطينية تشارك في البرنامج التدريبي رحلة القيادة

ورشتا عمل للتعريف بمنصة الأردن المفتوحة للإبداع

السفير الأميركي يناقش تنمية الموارد الاقتصادية والمائية في العقبة

وزارة الأشغال تنهي أعمال الصيانة لجسر مشاة خرساني على طريق جرش

حقيقة وفاة طفلة اردنية بصفعة من والدها لأنها رفضت تناول الطعام

وزير الزراعة : حزمة الإقراض الزراعي حققت 5 آلاف فرصة عمل مباشرة

الخميس، 28-10-2021 08:12 م

عجلون : اتحاد الجمعيات الخيرية يحتفل بمئوية الدولة الاردنية

10202126213244219952561


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، أن الأردن بقيادته الهاشمية المظفرة تجاوز المئوية الأولى رغم كل التحديات والصعاب وحقق الكثير من الانجازات في مختلف المجالات .

وأضاف خلال رعايته فعاليات الاحتفال الذي أقامه اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة عجلون في القاعة الهاشمية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، بحضور مساعد محافظ عجلون هاشم العبداللات والنائب الدكتور فريد حداد والنائب السابق وصفي حداد وعدد من ممثلي الدوائر الرسمية والامنية والاعلاميين ومديرة بنك الطعام ومدير جمعية كاريتاس الاردنية ورئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة وفعاليات تطوعية وشعبية مختلفة، أن القيادة الهاشمية لم تساوم يومًا على حقوق هذه الامة التي قدمت للعالم نموذجا يحتذى .

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202124204315868167778

السفير التونسي يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

الصحة

جلسة توعوية عن سرطان الثدي بمستشفى معاذ بن جبل

w

الشؤون الفلسطينية تشارك في البرنامج التدريبي رحلة القيادة

w

ورشتا عمل للتعريف بمنصة الأردن المفتوحة للإبداع

w

السفير الأميركي يناقش تنمية الموارد الاقتصادية والمائية في العقبة

s

وزارة الأشغال تنهي أعمال الصيانة لجسر مشاة خرساني على طريق جرش

أخبار متعلقة
e

الطباع رئيساً لجمعية رجال الأعمال

f

كلية الاقتصاد بالهاشمية تعقد ندوة حول متطلبات الاعتمادات الدولية

f

الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق حملة دفا الأهلي

720197114644813249247

كتلتان تتنافسان بانتخابات جمعية المحاسبين القانونيين

مدرسة

التربية : الوزارة عملت على زيادة أعداد المدارس

مدرسة

مدارس التربية استوعبت 211 ألف طالب جديد خلال عامين