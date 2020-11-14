عجلون :اجتماع يؤكد أهمية تعاون الجميع للالتزام بمعايير السلامة العامة

الوكيل الاخباري –

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بحث اجتماع عقد اليوم السبت في مبنى محافظة عجلون بحضور النواب وعدد من مدراء الدوائر الامنية أهمية تعاون الجميع للالتزام بمعايير السلامة العامة والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وعدم التجمهر وعقد الاجتماعات التي تخالف قانون الدفاع في ظل الحالة الوبائية نتيجة انتشار فيروس كورونا .وأكد محافظ عجلون سلمان النجادا انه يجب ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم من خلال تطبيق التعليمات الصحية الحكومية لمكافحة انتشار وباء كورونا والمحافظة على الامن .وأشار إلى دور المترشحين الفائزين بالانتخابات النيابية من خلال التقيد بالتعليمات وعدم اقامة التجمعات او مظاهر الاحتفالات ومنع فتح المقرات او الدواوين من أجل تطبيق سيادة القانون واستخدام وسائل الوقاية الصحية حفاظا على سلامة الجميع .وبين أن القوات الامنية انتشرت في مختلف مناطق المحافظة من اجل عدم حدوث خروقات لاوامر الدفاع مشيرا انه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .بدورهم اعرب عدد من النواب عن مساندتهم للجهود التي تبذل من قبل كافة الجهات المعنية من خلال الالتزام بالتعليمات الصحية الحكومية ومنع التجمهر والاكتفاء بتقديم التهاني عبر التواصل الاجتماعي او الهاتف حفاظا على الصحة والسلامة العامة.واشادوا بتوجيهات جلالة الملك وحرصه على تلمس احتياجات المواطنين وتطبيق سيادة القوانين والتأكيد على الالتزام باوامر الدفاع و مواجهة المظاهر السلبية في المجتمع كاطلاق العيارات النارية وتجاوز الأنظمة والقوانين في الافراح والمناسبات او الأضرار بالارواح والممتلكات العامة والمحافظة على المقدرات والمنجزات الوطنية.