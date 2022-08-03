عجلون : اجتماع يؤكد على دور الائمة والوعاظ في التوعية المجتمعية

الوكيل الاخباري - أكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف على الدور الكبير الذي يقع على عاتق الأئمة والوعاظ في التوعيــة بالعديد من القضايا والمواضيع التي تهم المجتمع من خلال الدروس الدينية والمحاضرات التي تعقد في المساجد.



وأشار خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد في مسجد عجلون الكبير اليوم الأربعاء، إلى أهمية توحيد الجهود ما بين كافة الجهات المعنية وتقديم رسالة الإسلام السمحة، داعيا الأئمة والمؤذنين إلى التعاون مع المحافظة ومؤسسات الدولة لحل المشكلات اليومية في المجتمع.

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