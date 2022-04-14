الجمعة 15-04-2022
الوكيل الاخباري

سماع دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي

انطلاق فعاليات ليالي القلعة ضمن حملة رمضانيات

الامن العام : وفاة واصابتان بمشاجرة في عمان

الخصاونة: الملك سيعود إلى الأردن قريبا وأبلغني بتحياته للشعب الأردني

وزير الداخلية يتابع فعاليات رمضانيات إربد

مأدبا: جلسة تدريبية حول النوع الاجتماعي

عجلون : اجتماع يبحث تفعيل دور لجان الزكاة في رمضان

التربية توضح لـ الوكيل حول قرار وقف الاعتراف بشهادات المدارس الدولية والخاصة بتركيا

توقيع اتفاقية منحة بقيمة 33 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغير المناخي

الارصاد لـ الوكيل : منخفض خماسيني يؤثر على المملكة في هذا الموعد

الخميس، 14-04-2022 11:51 م

عجلون : اجتماع يبحث تفعيل دور لجان الزكاة في رمضان

4202211181716393825663


الوكيل الاخباري - اكد مدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور أحمد الصمادي أهمية الدور الذي تقوم به لجان الزكاة والصدقات في المحافظة في سد جيوب الفقر والحاجة بمناطقها خلال شهر رمضان المبارك .

وأضاف خلال اجتماع عقد لرؤساء وأعضاء لجان الصدقات والزكاة، أن الوزارة حريصة على تعزيز دور لجان الزكاة ودعمها كي يكون لها دور فاعل بمجتمعاتها تساهم في التخفيف عن المحتاجين والأسر العفيفة والأيتام والأرامل سواءً بالمساعدة المادية أو العينية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

انطلاق فعاليات ليالي القلعة ضمن حملة رمضانيات

3202212221220690918469

الامن العام : وفاة واصابتان بمشاجرة في عمان

f

الخصاونة: الملك سيعود إلى الأردن قريبا وأبلغني بتحياته للشعب الأردني

f

وزير الداخلية يتابع فعاليات رمضانيات إربد

fffff

مأدبا: جلسة تدريبية حول النوع الاجتماعي

w

توقيع اتفاقية منحة بقيمة 33 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغير المناخي

أخبار متعلقة
3202229222234640577496

حركة نشطة في عجلون وكفرنجة استعدادا لشهر رمضان

1 (10)

الأشغال تتعامل مع تراكمات ثلجية خفيفة في عجلون

ق

نقيب المطاعم: تثبيت سعر قطايف رمضان

زها

تأجيل عقد الدورات بمركز زها في عجلون

M63A8869

التربية : تعليق دوام المدارس في محافظة عجلون اليوم

3202220214351384517188

أنشطة شبابية متنوعة في محافظة الكرك