عجلون : اجتماع يبحث تفعيل دور لجان الزكاة في رمضان

الوكيل الاخباري - اكد مدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور أحمد الصمادي أهمية الدور الذي تقوم به لجان الزكاة والصدقات في المحافظة في سد جيوب الفقر والحاجة بمناطقها خلال شهر رمضان المبارك .



وأضاف خلال اجتماع عقد لرؤساء وأعضاء لجان الصدقات والزكاة، أن الوزارة حريصة على تعزيز دور لجان الزكاة ودعمها كي يكون لها دور فاعل بمجتمعاتها تساهم في التخفيف عن المحتاجين والأسر العفيفة والأيتام والأرامل سواءً بالمساعدة المادية أو العينية .

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