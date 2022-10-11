عجلون : احتفال باليوم العربي للبيئة

الوكيل الاخباري - احتفلت جمعية البيئة الأردنية بالتعاون مع مدرسة حطين الأساسية المختلطة في قاعة نشاطات المدرسة بمناسبة اليوم العربي للبيئة.



وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور أحمد ملكاوي الذي رعى الاحتفال أهمية هذه الاحتفالات للتوعية بالتحديات والمشكلات البيئية التي تواجه المنطقة، لافتا إلى أهمية الحملات التوعوية التي تتضمن توزيع المنشورات التثقيفية الخاصة بشؤون وقضايا البيئة وتنظيم وتنفيذ الأنشطة البيئية لطلبة المدارس وإقامة الشراكات والتعاون مع الجمعيات البيئية وغيرها من المجالات.

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