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الجمعة، 31-05-2024 09:02 م

عجلون: اختتام فعاليات الملتقى الخيري في راجب

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الوكيل الإخباري - اختتمت، اليوم الجمعة، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد الخيري الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بالتعاون مع صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيريّة في بلدة راجب بمحافظة عجلون.

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وقال مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة، إن فعاليات الملتقى التي استمرت أربعة أيام اشتملت على قيام 22 واعظًا بجولات وعظية في جميع مساجد قرى اللواء وإعطاء دروس دينية للمصلين عن سماحة واعتدال الدين الإسلامي الحنيف ومخاطر الفكر التكفيري والمتطرف وأهمية التصدي له بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة.


وأكد القضاة أن وزارة الأوقاف ستواصل جهودها لنشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإسلامية السمحة ومحاربة الفكر المتطرف، مشيراً إلى أهمية دور الوعاظ والمرشدين في تحقيق هذه الأهداف، إلى جانب تعاون الجميع في نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإسلامية السمحة.


وفي الاختتام الذي اشتمل على محاضرة عن آفة المخدرات قدمها الدكتور سلطان القرالة سلم مدير الأوقاف القضاة الشهادات للمشاركين.

 




 

 


 

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