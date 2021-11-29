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الإثنين، 29-11-2021 03:53 م

عجلون : اختتام مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية

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الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الاثنين، في قاعة الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة التابعة لمحمية غابات عجلون، فعاليات مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المحلي للمشاركة في التنمية المحلية" الممول من السفارة الأميركية والمنفذ من معهد تنمية المجتمعات المحلية التابع لمؤسسة الملك الحسين.

وأكد محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور، ضرورة أن تستفيد الجمعيات الخيرية في عجلون من الدورات والخطط وبناء القدرات والتحول نحو التقدم للمشاريع والاستفادة منها، مبينا أهمية المشروع في تعزيز قدرات منظمات المجتمع المحلي المؤسسية والإدارية والتشغيلية والبشرية الأمر الذي يسهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى مجتمعاتهم المحلية.

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