عجلون: اختتام معسكر النشاط الرياضي والبدني

الوكيل الإخباري - اختتمت يوم الجمعة الماضي فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني" ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء الذي نفذه مركز شباب عبين عبلين التابع لمديرية شباب عجلون بمشاركة 25 شابا تحت شعار "اليوبيل الفضي، 25 عاما من العطاء والإنجاز".

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وتضمنت فعاليات المعسكر مجموعة من الألعاب الرياضية والشعبية، مسابقات، محاضرات حول أهمية الرياضة، ومحاضرة حول آفة التدخين والغذاء الصحي السليم، وعمل تطوعي في المركز .



وهدف المعسكر إلى دعم الشباب والاستثمار بطاقاتهم وأوقاتهم من خلال تسيير محفزات الإبداع والإبتكار.



ودعت مديرية شباب عجلون جميع الراغبين بالتسجيل بالمعسكرات، ممن تتراوح أعمارهم بين 12_30 للتسجيل عبر الرابط التالي:

https://alhusseincamps.moy.gov.jo