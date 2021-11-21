عجلون: اختتام ورشة مشروع الشراكة للأراضي الطبيعية المنتجة

الوكيل الإخباري- اختتمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في قاعة الاكاديمية التابعة لمحمية غابات عجلون اليوم الاحد، فعاليات الورشة التدريبية والمختبر الحي التي أقيمت بالشراكة مع الجامعات الألمانية الأردنية، والألمانية والأميركية في بيروت وبيرزيت.

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وقال مدير تطوير المرافق السياحية ومدير المشروع في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أسامة حسن، إن الورشة تعتبر جزءا من مشروع الشراكة الشرق أوسطية للأراضي الطبيعية المنتجة.



ونفذ المشروع من قبل الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي وبتمويل من وزارة الخارجية الألمانية بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين طلاب الجامعات وأقرانهم من مختلف الدول المشاركة والمجتمعات المحلية.



واشار حسن الى ان المشروع وفر فرصة للمشاركين للاطلاع على تجارب المجتمعات المحلية المحيطة بمحمية عجلون والخروج بأفكار ريادية تهدف الى تسويق المنتجات سواء الطبيعية والزراعية والسياحية وتعظيم المنافع وإيجاد الدخل الإضافي للمجتمعات المحلية ينبع من بيئتهم وينسجم مع منتجهم الثقافي والطبيعي.