عجلون: اختيار مدرسة حطين لتطبيق نظام الجودة المطور

الوكيل الاخباري -

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اختارت وزارة التربية والتعليم مدرسة حطين المجتمعية في محافظة عجلون لتطبيق نظام الجوده المطور على مستوى مدارس المحافظة لتحقيقها 15 مؤشرا من مؤشرات المدرسه الفاعلة.وقال مدير التربية و التعليم في المحافظة سامي شديفات لوكالة الانباء الاردنية "بترا "اليوم إن اختيار المدرسة جاء بعد زيارة فريق من الوزارة لعدد من المدارس بهدف الاطلاع على تطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم حيث تم اختيار المدرسة لانها سجلت عددا منالمؤشرات الفاعلة التي تتضمن معايير في جميع الأنظمة التربوية ومكوناتها التعليمية بتحديد رؤية واضحة للمدخلات والمخرجات لتحقيق الأهداف المرجوة.واضاف " اننا تسعى للحفاظ على جودة التعليم في المؤسسات التعليمية لاستغلال أمثل للموارد البشرية المنتمية إليها من خلال تنظيم بيئة قابلة للتطور باستمرار والعمل مع المحافظة عليهما معًا وتطوير المهارات والمعارف والقدارت للطلبة لتطوير المؤسسة التعليمية معتمدةعلى تحسين معايير الجودة فيها وتطبيق نظام المساءلة الذاتية والمراجعة الذاتية لتحقيق فلسفة المساءلة الإدارية".وثمن مدير التربية الجهود التي تبذلها المدرسة لتطبيقها المعايير التربوية الملاءمة ودورها في اقامة الانشطة المجتمعية و البيئية الهادفة حيث حصلت المدرسة على افضل مدرسة متميزة بيئيا على مستوى المملكة خلال المسابقة التي نظمتها جمعية البيئة الاردنية بمناسبة يومالتدوير العالمي اضافة الى البرامج التي نفذتها خلال جائحة كورونا من توزيع مواد صحية وحملات تعقيم وتطبيق البروتوكول الصحي والورشات التوعوية والمبادرات .وثمنت مديرة المدرسة ربيعه المومني الجهود التي تبذلها وزارة التربية في دعمها للمدارس لإيجاد البيئة المناسبة المشجعة على تطبيق الجودة الشاملة والمحافظة على المستوى التعليمي الذي وصل إليه الطلبة بمتابعة تقييمهم بشكل مستمر.