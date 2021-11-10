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الأربعاء، 10-11-2021 04:33 م

عجلون..استحداث عيادة باطني أعصاب بمستشفى الإيمان

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الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الإيمان الحكومي بمحافظة عجلون، الدكتور محمد خير فريحات، إنه جرى استحداث عيادة باطني أعصاب في المستشفى.

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وأضاف فريحات اليوم الأربعاء، أن استحداث العيادة يأتي ضمن الخطة التطويرية لإدارة المستشفى للنهوض بالواقع الصحي والخدمات العلاجية المقدمة للمراجعين في المحافظة، مثمنا جهود الوزارة وتعاونها لتلبية احتياجات المستشفى ورفده بالكوادر والتخصصات، التي تلبي احتياجات المرضى.


وبين أن مواعيد العيادة سوف تكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، مشيرا إلى أن مستشفى الإيمان يجري عمليات نوعية ومنها تغيير مفصل ركبة، تحت إشراف أطباء متخصصين من كادر المستشفى والمستشفيات الأخرى.

 




 

 


 

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