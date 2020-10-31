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السبت، 31-10-2020 05:49 م

عجلون: استمرار أعمال تأهيل وصيانة عدد من المواقع الأثرية

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية آثار عجلون نشاطات وأعمال الصيانة وترميم في عدد من المواقع الأثرية خلال العام الجاري.
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وقال مدير المديرية الدكتور إسماعيل ملحم أن الأنشطة والأعمال التي نفذتها كوادر المديرية تضمنت أعمال تعشيب وتنظيف مواقع قلعة عجلون ومار الياس والبدية لتلافي حرائق الصيف المحتملة وتهيئة المواقع لاستقبال السياح والزوار، بالإضافة إلى تعقيم موقعي قلعة عجلون ومار الياس بالتعاون مع مديرية سياحة عجلون.

وأضاف ان المديرية نفذت منذ شهرين أعمال صيانة وترميم لأجزاء من القلعة تشمل أعمال تقوية وتكحيل للفراغات في حجارة الأسقف وإعادة بناء وتوسعة غرفة التذاكر وتجميل الموقع وتزويده باللوحات التفسيرية والإرشادية والسلامة العامة مثل الدرابزينات.

وأشار إلى مباشرة العمل بمشروع إعادة تأهيل موقع مار الياس الأثري من حيث صيانة الجدران والأرضيات الفسيفسائية وتأمين الموقع بعناصر السلامة العامة واللوحات الإرشادية، والعمل جار حاليا على تنفيذ مشروع إضاءة قلعة عجلون بالطاقة الشمسية، متوقعا الانتهاء منه في نهاية العام الحالي.

 




 

 


 

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