الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

عجلون : افتتاح معرض الصيف للمنتوجات الريفية ومنتجع شلالات راجب

اتفاقية تبادل ثقافي بين رابطة الكتاب والاتحاد العام للأدباء العراقيين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

إضاءة برج خليفة بالعلم الأردني

ولي العهد عبر انستغرام: لطالما كان الاستقلال عنوان عزتنا

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يهنئ الملك بعيد الاستقلال وقرب زفاف ولي العهد

جلسة لمجلس الأمن بشأن القارة الأفريقية

وزير الزراعة يفتتح الجلسة الاستشارية رقم 60 للمجلس الدولي للزيتون

طائرات درون تضيء سماء عمّان لليوم الثالث

"الموكب الأحمر"... من أبرز مراسم حفل زفاف ولي العهد

الخميس، 25-05-2023 11:14 م

عجلون : افتتاح معرض الصيف للمنتوجات الريفية ومنتجع شلالات راجب

520233194255320435665


الوكيل الاخباري - افتتح المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد اليوم، بمحافظة عجلون وبمناسبة عيد الاستقلال، معرض الصيف للمنتوجات الريفية.

وأكد الكايد حرص المؤسسة على دعم المشاريع الريادية والرائدة، مبيناً أن المعرض يشتمل على أعمال يدوية وغذائية من صنع أبناء وبنات المحافظة، بتنظيم من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية وبالتعاون مع جمعية مصدري الخضار والفواكه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

اتفاقية تبادل ثقافي بين رابطة الكتاب والاتحاد العام للأدباء العراقيين

w

إضاءة برج خليفة بالعلم الأردني

6

ولي العهد عبر انستغرام: لطالما كان الاستقلال عنوان عزتنا

5202323135612379698100

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يهنئ الملك بعيد الاستقلال وقرب زفاف ولي العهد

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يفتتح الجلسة الاستشارية رقم 60 للمجلس الدولي للزيتون

www

طائرات درون تضيء سماء عمّان لليوم الثالث

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم يتعرض للاقتحام والتخريب

645be86628b26

تفجير ألغام قديمة على الشريط الحدودي مقابل جسر الأمير محمد صباح الخميس

www

السفير أبو الفول يقدم أوراق اعتماده لرئيسة هنغاريا

w

محافظة: الاعتراف السعودي بجامعاتنا دليل على جودة التعليم العالي

3202326183351556040548

العقبة الخاصة تنفذ برنامجا توعويا لتشجيع الطلبة على التعليم المهني

2903_large

الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات