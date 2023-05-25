عجلون : افتتاح معرض الصيف للمنتوجات الريفية ومنتجع شلالات راجب

الوكيل الاخباري - افتتح المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد اليوم، بمحافظة عجلون وبمناسبة عيد الاستقلال، معرض الصيف للمنتوجات الريفية.



وأكد الكايد حرص المؤسسة على دعم المشاريع الريادية والرائدة، مبيناً أن المعرض يشتمل على أعمال يدوية وغذائية من صنع أبناء وبنات المحافظة، بتنظيم من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية وبالتعاون مع جمعية مصدري الخضار والفواكه.

اضافة اعلان