عجلون الأعلى بنسبة التصويت وعمّان الأقل.. بالأرقام تعرّف على نسبة المشاركة بالانتخابات في محافظات المملكة

الوكيل الاخباري - بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان في المملكة حتى السابعة مساء 29.64%، بعدد مليون و363 ألفا و294 ناخبا وناخبة. اضافة اعلان





وبحسب ما أظهر تحديث إحصاءات الهيئة المستقلة للانتخاب عند إغلاق الصناديق، بلغ عدد المقترعين في المملكة مليون و363 ألف ناخبة وناخبًا.



وتالياً نسب المشاركة في الانتخابات:

إربد: 40.61%

المفرق: 61.08%

جرش: 59.45%

عجلون: 62.57% (الأعلى)

العاصمة: 14.75% (الأقل)

البلقاء: 37.13%

الزرقاء: 16.94%

مأدبا: 45.92%

الكرك: 56.37%

الطفيلة: 56.33%

معان: 59.35%

العقبة: 33.21%