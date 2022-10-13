عجلون : الأوقاف ومستشفى الإيمان يطلقان حملة للتبرع بالدم



الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية أوقاف محافظة عجلون بالتعاون مع مستشفى الإيمان الحكومي اليوم حملة للتبرع بالدم.



وقال مدير الأوقاف الدكتور أحمد الصمادي إنه لا بد من نشر ثقافة التبرع بالدم بين مختلف شرائح المجتمع وتحديداً الشباب لما لهذه الثقافة من قيمة إنسانية عالية بمُساعدة المحتاجين للدم مثلما أنها تعود بفائدة صحية ونفسية للمتبرعين به وتعزز قيم التكافل الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع الأردني.

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