الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

منتدون يستعرضون فضل الأيام الأخيرة من رمضان

البلقاء التطبيقية الأولى محليًا بين الجامعات الحكومية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات

بايدن يطلب 33 مليار من الكونغرس لمساعدة أوكرانيا

أول دولة بالعالم توقف تطعيمات كورونا

عجلون: الحنيفات يلتقي مزارعي الأسكدنيا ويطلع على مواقع حرجية

روسيا : نقل الأسلحة إلى أوكرانيا يشكل خطرًا على القارة الأوروبية

جامعة مؤتة: تشكيل فريق طلابي لمركز الريادة والابتكار

وزارة الصحة تعقد ورشة علمية وتدريبية للصحفيين حول أهمية التطعيم

أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

تعميم حكومي بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

الخميس، 28-04-2022 10:06 م

عجلون: الحنيفات يلتقي مزارعي الأسكدنيا ويطلع على مواقع حرجية

w


 الوكيل الاخباري  - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس خلال زيارة إلى محافظة عجلون مزارعي الأسكدنيا بمنطقة الزراعة وبلدة راجب، واطلع على مواقع حرجية في المحافظة والتقى عدداً من المزارعين للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وأكد الوزير الحنيفات أهمية دعم هذا القطاع من خلال حماية منتج الاسكدنيا، والتسويق المباشر في حال وجود أي مشاكل تسويقية، موعزاً إلى مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة للعمل على مهرجان للاسكدنيا في عمان لمساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

منتدون يستعرضون فضل الأيام الأخيرة من رمضان

4202219103132232165597

البلقاء التطبيقية الأولى محليًا بين الجامعات الحكومية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات

w

جامعة مؤتة: تشكيل فريق طلابي لمركز الريادة والابتكار

وزارة الصحة

وزارة الصحة تعقد ورشة علمية وتدريبية للصحفيين حول أهمية التطعيم

4202227105048754536846

تعميم حكومي بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

ab5b0677-009c-4c02-a885-62dc283bd6a9

العمل معاً لبناء ثقافة إيجابية للسلامة والصحة

أخبار متعلقة
وزارة الداخلية

وزير الداخلية يدعو الأردنيين لعدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة

مد

رمضانيات تواصل فعالياتها في مدينة الحسين للشباب

1

الزراعة والبيئة تبحثان خطة مكافحة الذباب المنزلي

vvvvvvvvvvvv

الصمادي نائبا لرئيس بلدية عجلون الكبرى

3

انطلاق مبادرة بصمة شباب الخير في عجلون

6

رئيس بلدية عجلون يتفقد احتياجات منطقة الصفا