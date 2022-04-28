عجلون: الحنيفات يلتقي مزارعي الأسكدنيا ويطلع على مواقع حرجية

الوكيل الاخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس خلال زيارة إلى محافظة عجلون مزارعي الأسكدنيا بمنطقة الزراعة وبلدة راجب، واطلع على مواقع حرجية في المحافظة والتقى عدداً من المزارعين للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.



وأكد الوزير الحنيفات أهمية دعم هذا القطاع من خلال حماية منتج الاسكدنيا، والتسويق المباشر في حال وجود أي مشاكل تسويقية، موعزاً إلى مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة للعمل على مهرجان للاسكدنيا في عمان لمساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم .

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