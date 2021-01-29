عجلون: السلامة العامة تنفذ جولات للوقوف على تداعيات الظروف الجوية

الوكيل الاخباري - نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون بالتعاون مع الاجهزة الامنية والأشغال العامة والبلديات، جولات ميدانية صباح اليوم الجمعة للوقوف على تداعيات الظروف الجوية.

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واكد محافظ عجلون سلمان النجادا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الجولات الميدانية والمتابعة الحثيثة التي تقوم بها اللجنة بهذه الظروف الاستثنائية وما تشهده المحافظة من تساقط للثلوج ومتابعة حركة السير وتفقد المواطنين والوقوف على الإجراءات اللازمة بما يكفل سير الحياة في المحافظة بشكل طبيعي، تأتي ضمن الخطة التي وضعت بهذا الخصوص.



وقال، انه تم اجراء عملية مسح لجميع الطرق للوقوف على الحالة الجوية من مثلث ارحابا باتجاه مثلث اشتفينا وحالة الطرق من مثلث القاعدة ساكب باتجاه عنجرة وعجلون مرورا بباقي الطرق التي قد تشهد تساقطا للثلوج ليتم توظيف العمل الميداني للأجهزة الرسمية ومتابعة تطورات الحالة الجوية من قبل غرف العمليات في المحافظة ومديرية الشرطة.



وبين أنه تم وضع جميع الآليات على أهبة الاستعداد وموزعة حسب الاختصاصات وتعزيز مناطق ذروة الثلوج، داعيا المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج الا للضرورة.



--(بترا)

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