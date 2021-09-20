عجلون : اللوزي يشيد بأداء كوادر البلدية خلال حملة بسواعدنا

الوكيل الاخباري - اشاد نائب محافظ عجلون رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى الدكتور علي اللوزي بجهود كوادر البلدية التي بذلت خلال تنفيذ حملة النظافة الشاملة " بسواعدنا " والتي حققت الأهداف المرجوة منها .



وأكد الدكتور اللوزي خلال لقائه بمدراء مناطق البلدية في مكتبه بمركز البلدية اليوم ضرورة الاستمرارية في العمل وتذليل كافة المعيقات من أجل الحفاظ على ديمومة تقديم الخدمات المثلى للمواطنين مشيرا الى ارتياح وزير الإدارة المحلية لمستوى النظافة في مناطق البلدية واماكن التنزه خلال متابعته لإطلاق وتنفيذ حملة بسواعدنا يوم امس في عجلون .

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