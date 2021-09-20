الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

نيويورك.. تونس تبحث المسار السياسي في ليبيا والوضع باليمن

روسيا.. الحزب الحاكم يتصدر الانتخابات التشريعية

الأردن يسمح بدخول الطلبة العراقيين بمركباتهم

عجلون : اللوزي يشيد بأداء كوادر البلدية خلال حملة بسواعدنا

الكويت: آلية جديدة لاعتماد تحويل الزيارات التجارية إلى إقامة عمل

بلدية مادبا تغرس شجرة الأساس بالحديقة البيئية

الوهادنة: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تكفي ولا تشكل حماية من الفيروس

تحطم طائرة عسكرية في تكساس الأميركية

الامن العام يكشف تفاصيل العثور على حدث متوفياً داخل منزل بضاحية الرشيد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الإثنين، 20-09-2021 12:25 ص

عجلون : اللوزي يشيد بأداء كوادر البلدية خلال حملة بسواعدنا

920211401414808250447


الوكيل الاخباري - اشاد نائب محافظ عجلون رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى الدكتور علي اللوزي بجهود كوادر البلدية التي بذلت خلال تنفيذ حملة النظافة الشاملة " بسواعدنا " والتي حققت الأهداف المرجوة منها .

وأكد الدكتور اللوزي خلال لقائه بمدراء مناطق البلدية في مكتبه بمركز البلدية اليوم ضرورة الاستمرارية في العمل وتذليل كافة المعيقات من أجل الحفاظ على ديمومة تقديم الخدمات المثلى للمواطنين مشيرا الى ارتياح وزير الإدارة المحلية لمستوى النظافة في مناطق البلدية واماكن التنزه خلال متابعته لإطلاق وتنفيذ حملة بسواعدنا يوم امس في عجلون .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920211918250618885877

الأردن يسمح بدخول الطلبة العراقيين بمركباتهم

2

بلدية مادبا تغرس شجرة الأساس بالحديقة البيئية

920211611522605477706

الوهادنة: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تكفي ولا تشكل حماية من الفيروس

الأمن العام

الامن العام يكشف تفاصيل العثور على حدث متوفياً داخل منزل بضاحية الرشيد

q

افتتاح فرع نقابة المهندسين بالرمثا

9202117185434668539813

الموافقة على تعيين لجنة إعمار الأقصى - اسماء

أخبار متعلقة
f

مبادرة لتوزيع أكياس النفايات على المتنزهين بمناطق عجلون الكبرى

520213171439432857144

دراسة تنظيم يوم وظيفي للفتيات بلواء المزار الشمالي

7202124202038223318005

بلدية عجلون تستقبل الشكاوى المتعلقة بالبيئة إلكترونياً

w

محافظ عجلون يؤكد أهمية تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين

w

محافظ عجلون يدعو لتكثيف الجهود للحد من انتشار كورونا

8202116234531899499215

محافظ عجلون : دوريات مكثفة للحد من حرائق الصيف