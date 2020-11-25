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عجلون: المراكز الشبابية تنفذ برامج وأنشطة توعوية عن بعد

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الأربعاء، 25-11-2020 07:16 م

عجلون: المراكز الشبابية تنفذ برامج وأنشطة توعوية عن بعد

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الوكيل الاخباري - نفذت المراكز الشبابية في مديرية شباب عجلون، عددا من الأنشطة والبرامج التطوعية والتوعوية عبر تقنيات الاتصال عن بعد.
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وقال مدير الشباب الدكتور حمزة العقيلي إن المراكز تواصل عملها ببث البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والمبادرات التي تعنى بالعمل التطوعي خلال جائحة كورونا لإكساب الشباب والفتيات المهارات الادراكية المتنوعة التي تساعدهم على رفع وعيهم المهني والصحي والثقافي واستمرار مشاركتهم في جميع الفعاليات. وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أنه يجري أيضا بث ورشات العمل حول مفهوم التربية الوطنية ومبادرة "مناخ السلام" التي أطلقها اخيرا وزير الشباب ودور المبادرات في حل المشكلات التي تواجه المجتمع ضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشباب. وأكد العقيلي أنه جرى بث أسبوع الريادة العالمي (أثر الريادة وأهميتها في الوقت الراهن على الشباب) الذي نفذه مركز تطوير الاعمال بإدارة برنامج " انهض" وبالتعاون مع المديرية بمشاركة أعضاء المراكز الشبابية وهيئة شباب كلنا الأردن والهلال الاحمر الأردني، إضافة إلى الندوات والمحاضرات التثقيفية حول الاشاعة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع بالتعاون مع جامعة جدارا، والتنمر الإلكتروني والامراض المزمنة .

 




 

 


 

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