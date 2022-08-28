عجلون: الوطنية للتشغيل والتدريب تعلن عن بدء التسجيل في برامجها

الوكيل الاخباري- أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة عجلون، عن بدء التسجيل في برامجها للدفعة الــ27.

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وقال مدير الشركة المهندس هاشم فريحات لـ(بترا) إن المهن التي سيتم التدرب عليها في التمديدات الصحية، والتدفئة المركزية، وتمديدات الكهرباء المنزلية، وقصير ومركب قواطع جبس وتكييف وتبريد.



وبين أن الامتيازات التي سيحصل عليها المتدرب 75 دينارا كمصروف، و25 دينارا بدل مواصلات للمهن الإنشائية و75 دينارا بدل مواصلات للمهن المساندة واللباس المهني خلال مراحل التدريب وشهادة كفاءة مهنية صادرة من الشركة ومزاولة مهنة صادرة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية و التقنية وهوية مهنية ID مصدقة من وزارة العمل وتأمين ضد إصابات العمل.



ودعا المهندس فريحات، الراغبين بالتسجيل مراجعة معهد تدريب مهني عجلون خلال تاريخ أقصاه 16/10/2022.

