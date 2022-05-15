عجلون : انخفاض التعديات على الحراج بنسبة 20 بالمئة

الوكيل الاخباري - اكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات اهمية انتهاج المتابعات الميدانية للاطلاع على التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين والقطاع الزراعي على أرض الواقع ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها والرقابة على الثروة الحرجية ومنع التعديات عليها.



وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن خطة حماية الغابات التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع مديرية زراعة عجلون ساهمت في انخفاض التعديات على الغابات بنسبة 20 بالمئة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ القرارات الرادعة بالتعاون والتنسيق مع الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية المختصة.

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