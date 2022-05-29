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الأحد، 29-05-2022 11:00 م

عجلون: انطلاق حملة رفع الوعي بأهمية التعليم الدامج

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الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون، اليوم الأحد، في قاعة الأكاديمية الملكية التابعة لمحمية غابات عجلون ضمن برنامج تعزيز الجودة في التعليم الدامج، حملة رفع الوعي للتعليم الدامج في الأردن بتنفيذ منظمة التعاون الدولي الألماني (GIZ) والشركة الاستشارية (GOPA) وبدعم من وزارة التعاون الاقتصادي التنموي الفيدرالي الألماني.

وأكد مدير تربية عجلون الدكتور احمد ملكاوي أن الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2018 - 2022 ركزت على التعليم الدامج وحق الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم ودمجهم ضمن مدارس القطاع العام والخاص.

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