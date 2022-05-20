عجلون: انطلاق معسكر الفنون والمهارات الكشفية

الوكيل الاخباري - انطلقت في معسكر الحسين للشباب بمحافظة عجلون اليوم الجمعة، فعاليات معسكر الفنون والمهارات الكشفية الذي ينظمه مركز شباب عبين عبلين .



وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني الذي افتتح المعسكر، أهمية الحركة الكشفية في تنمية قدرات الشباب ليكونوا مواطنين قادرين على إحداث تغيير اجتماعي بمجتمعاتهم بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية باعتبارها حركة تربوية تطوعية وتعمل على إعداد النشء والشباب في مختلف مناحي الحياة السياسية والعامة.

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