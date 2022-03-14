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عجلون : بدء برنامج تدريبي لتمكين الشباب

الإثنين، 14-03-2022 07:43 م

عجلون : بدء برنامج تدريبي لتمكين الشباب

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الوكيل الاخباري - بدأت في محافظة عجلون اليوم الاثنين فعاليات برنامج تدريبي ضمن مشروع" زيادة تمكين الشباب الأردني لتحقيق النمو الاقتصادي" الذي تنفذه مؤسسة عجلون بعيون شبابها للتنمية المستدامة بالتعاون مع جمعية رياض الجنة الخيرية وبدعم من جمعية الكاريتاس الأردنية .

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة عجلون سليمان القضاة إن البرنامج يهدف الى محاربة البطالة خصوصاً بين الشباب من خلال تدريبهم على مهارات التوظيف وتعزيز نهج التمكين الذاتي وبالتالي تحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية ناجحة خاصة بهم أو الانخراط في سوق العمل لتأمين مصدر دخل مناسب لهم.

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