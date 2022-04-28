عجلون : بلدية الشفا تصرف مكافأة لعمال الوطن

الوكيل الاخباري - قرر رئيس بلدية الشفا زهر الدين العرود صرف مكافأة لعمال الوطن تقديرا لما يبذلونه من جهود خاصة في شهر رمضان المبارك .



وقال رئيس البلدية العرود إن هذه المكافأة نوع من العرفان بالجميل وتقديرا من ابناء منطقة الشفا التي تضم بلدات (حلاوة والهاشمية ودير الصمادية والوهادنة) لعمال الوطن ودورهم في الحفاظ على البيئة، داعيا مواطني المنطقة الى التعاون مع عمال الوطن من خلال وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وعدم القائها بصورة عشوائية.

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