السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح حول القرارات والاجراءات المرتقبة بالمملكة

نقابة المخابز للوكيل : نسبة استهلاك الطحين وصلت الخميس إلى 100 %

تعليق الدوام بمدرستين لإصابة معلمتين بكورونا

الارصاد : أمطار رعدية غداً

حقيقة الحجز على أملاك المواطنين في حال عدم دفع فواتير الكهرباء

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات قادمة بعد الانتخابات

المحكمة الإدارية ستصدر قرارها في قضية موظفي وزارة المياه المحالين على التقاعد المبكر يوم الاثنين

منح ترخيص مبدئي لإنشاء جامعة طبية خاصة في المملكة

الهند تسجل 577 وفاة و 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة




السبت، 07-11-2020 04:00 م

عجلون تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الشتاء

a099b3f3-496b-430f-8e8e-f9ce95bf618d


الوكيل الاخباري-  أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول، جاهزية البلدية للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.

اضافة اعلان

وقال الزغول ، اليوم السبت، إن البلدية أعدت خطة طوارئ تتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمحافظة ومناطقها لمواجهة تبعات الظروف الجوية المتوقعة، وجهزت الآليات للتواجد في الميدان وضرورة انتقال المواطنين القاطنين في الأماكن المنخفضة إلى مناطق مرتفعة حفاظا على سلامتهم في حال التساقط الغزير للأمطار.


وأشار إلى أن كوادر البلدية عملت على تنظيف الصرف الصحي، ومقاطع تصريف المياه من الأتربة والمخلفات والانقاض ، تفاديا من انسدادها في حالات الهطول المطري وعدم حدوث الفيضانات بالإضافة إلى إدامة أعمال النظافة وجمع النفايات أولا بأول لمنع تراكمها حفاظا على الصحة والبيئة والسلامة العامة.


وبين أنه سيجري التنسيق بشكل مستمر بين غرفة عمليات دار المحافظة وغرف العمليات الرئيسية والجهات المعنية وباقي البلديات في المحافظة للتعامل مع أية شكاوى أو ملاحظات من المواطنين لضمان تيسير أمور حياتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120202211656320249808

وزير الصحة يوضح حول القرارات والاجراءات المرتقبة بالمملكة

3202026115924210907768

اجتماع اللجنة المشكلة لمناقشة تطوير الخدمات الطبية الملكية

وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام بمدرستين لإصابة معلمتين بكورونا

1120206152929263362473

إغلاق مبنى الإدارة العامة لأموال الأيتام بسبب كورونا

40327cc1-87d1-4ef8-b70a-30e1921469e5

الجيش: سنتعامل بكل قوة وحزم مع كل متسلل

66c6800e-b783-4fb7-a234-f46864be1c03

تعليق دوام إدارة فرع الضمان الاجتماعي في شرق عمان

أخبار متعلقة
1604159507428

عجلون: استمرار أعمال تأهيل وصيانة عدد من المواقع الأثرية

pic_141324

عجلون: انسحاب 5 مترشحين من الانتخابات النيابية

5

فاعليات في عجلون يطالبون بمحاربة المال السياسي

1458813965

دعوة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الشتاء في عجلون

وز

مكرمة ملكية لأبناء المعلــمين من طلاب الثانويــة

20b51bf1-a243-4309-8a41-6f552ae9e479

تفاصيل جديدة حول حريق عجلون اليوم