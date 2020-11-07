عجلون تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الشتاء

الوكيل الاخباري- أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول، جاهزية البلدية للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.

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وقال الزغول ، اليوم السبت، إن البلدية أعدت خطة طوارئ تتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمحافظة ومناطقها لمواجهة تبعات الظروف الجوية المتوقعة، وجهزت الآليات للتواجد في الميدان وضرورة انتقال المواطنين القاطنين في الأماكن المنخفضة إلى مناطق مرتفعة حفاظا على سلامتهم في حال التساقط الغزير للأمطار.



وأشار إلى أن كوادر البلدية عملت على تنظيف الصرف الصحي، ومقاطع تصريف المياه من الأتربة والمخلفات والانقاض ، تفاديا من انسدادها في حالات الهطول المطري وعدم حدوث الفيضانات بالإضافة إلى إدامة أعمال النظافة وجمع النفايات أولا بأول لمنع تراكمها حفاظا على الصحة والبيئة والسلامة العامة.



وبين أنه سيجري التنسيق بشكل مستمر بين غرفة عمليات دار المحافظة وغرف العمليات الرئيسية والجهات المعنية وباقي البلديات في المحافظة للتعامل مع أية شكاوى أو ملاحظات من المواطنين لضمان تيسير أمور حياتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

المصدر: بترا



