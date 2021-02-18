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الخميس، 18-02-2021 03:48 م

عجلون: تحذير من السير على الطرق بسبب التراكم الكثيف للثلوج والاغلاقات

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الوكيل الاخباري - حذر محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ والسلامة العامة سلمان النجادا المواطنين من السير على الطرقات خصوصا في ظل التراكم الكثيف للثلوج والاغلاقات .
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واكد النجادا لوكالة الانباء الاردنية "بترا" انه يتم متابعة عمليات فتح الطرق ميدانيا اولا باول بسبب الثلوج المتراكمة، مشيرا الى انه تم الاستعانة باليات القوات المسلحة الاردنية - المنطقة العسكرية الشمالية والدفاع المدني للمساندة بعمليات ازالة الثلوج من الطرق الرئيسية لمنع حدوث الازدحامات وادامة حركة السير .

واشار النجادا الى أن فرق الطوارئ تساندها آليات الأشغال العامة والبلديات والشرطة بفتح الطرق الرئيسية والنافذة في المناطق التي شهدت تساقطًا للثلوج وانه تم ومنذ الامس انقاذ اكثر من 1000 مواطن حاصرتهم الثلوج على طريق اربد عجلون واخلاء 20 مواطنا وتأمينهم في معسكر الحسين للشباب وتوفير المواد التموينية والغذائية لهم من قبل لجنة الطوارئ .

وبين انه تم عقد اجتماع طارئ اليوم الخميس للجهات والدوائر المعنية للتأكيد على مواصلة الجهود وخصوصا أن العديد من الطرق سالكه بحذر وتستدعي متابعة فتحها وتقديم الدعم والمساندة لمن يحتاجها .

 




 

 


 

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