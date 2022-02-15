عجلون تسجل الأدنى .. تعرف على درجات الحرارة اليوم في الأردن

الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن أدنى درجات الحرارة لنهار اليوم الثلاثاء سوف تسجل في محافظة عجلون، فيما سوف تسجل محافظات الكرك ومعان والطفيلة أدنى الدرجات ليلاً.

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وبينت ارقام الادارة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" ان محافظة عجلون سوف تسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 11 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 5 درجات مئوية.

وستسجل محافظات الجنوب درجات حرارة عظمى تتراوح بين 12 – 18 درجة مئوية، فيما ستسجل درجة حرارة صغرى تصل إلى 3 درجات مئوية، باستثناء ومحافظة العقبة، حيث يتوقع أن تسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 23، وصغرى تصل إلى 10.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمّان بين 14-5، وفي الزرقاء بين 16-6، وفي البلقاء بين 13-5.





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