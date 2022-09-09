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الجمعة، 09-09-2022 09:13 م

عجلون: تشغيل كامل لمستشفى الإيمان الحكومي الجديد قريباً

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الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور محمد خير فريحات، إنه سيتم تشغيل المستشفى الجديد خلال أسبوعين لتقديم الخدمات العلاجية الفضلى للمواطنين.

وأضاف الدكتور فريحات لـ(بترا)، أن المستشفى الجديد تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية والتجهيزات الإدارية والإنشائية، وسيتم تشغيله بشكل متكامل لتقديم الرعاية الصحية والطبية المميزة ذات الجودة العالية واستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين.

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