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الإثنين، 05-10-2020 09:10 م

عجلون: تعقيم مبنى الأحوال المدنية بعد تسجيل إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - قال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون، الدكتور تيسير عناب، إن فرق المديرية عملت على تعقيم مبنى الأحوال المدنية بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين العاملين.
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وأضاف لـ(بترا) اليوم الاثنين، أنه وبالتنسيق مع لجنة الأوبئة في المحافظة تم السماح لموظفين اثنين فقط بالدوام في المبنى لغايات تيسير معاملات المواطنين، وتمكين الراغبين بالترشح من الحصول على طلبات إثبات الجنسية.

وأشار الدكتور عناب إلى أن فرق التقصي الوبائي تواصل أخذ العينات من مختلف مناطق المحافظة والمدارس والدوائر الحكومية، داعياً إلى ضرورة التعامل مع الحالة الوبائية بجدية، والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية وأوامر الدفاع من خلال التباعد وارتداء الكمامات واستخدام مواد التعقيم حفاظاً على سلامة المواطنين.

 




 

 


 

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