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الثلاثاء، 18-06-2024 09:30 م

عجلون: تنفيذ مشاريع بيئية بـ20 ألف دينار

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن المجلس خصص مبلغ 20 ألف دينار لمديرية البيئة لتنفيذ مشاريع ركزت على قطاعي السياحة والتنمية في المحافظة نظرا لحركة الزوار النشطة التي تشهدها؛ مما يتطلب تعزيز جهود حماية البيئة.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن المشاريع تمثلت بنصب (آرمات) بيئية توعوية في المناطق السياحية والمتنزهات، وعددها 21 (آرمة) بالإضافة لمشروع أكياس النفايات قابلة للتحلل وعددها 34 ألف كيس وزعت على جميع مؤسسات المجتمع المحلي، وحملات النظافة داخل أسوار المدارس ضمن مبادرة "لمدرستي أنتمي".


وأشار إلى تنفيذ مشاريع حاويات فرز النفايات وعددها 43 حاوية وزعت على عدد من المدارس وعبوات المياه الصديقة للبيئة، وعددها 1500 عبوة وزعت على بعض طلبة المدارس الأساسية للتقليل من استخدام البلاستيك.

 




 

 


 

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