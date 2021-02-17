عجلون.. تواصل تساقط الثلوج

الوكيل الإخباري - تواصل تساقط الثلوج بكثافة على معظم مناطق محافظة عجلون، اليوم الاربعاء، وخصوصا في عبين وعبلين وصخرة ورأس منيف واشتفينا والقاعدة، مترافقا مع تساقط غزير للامطار في مختلف مناطق المحافظة .

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وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الدفاع والصحة والسلامة العامة سلمان النجادا اليوم الاربعاء، إن المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية وبالتعاون مع الدوائر المعنية، تعاملت مع الظروف الجوية، وعملت مع الاجهزة المعنية على فتح الطرق لإدامة حركة السير وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.



واشار مدير اشغال المحافظة الدكتور ماجد العلوان، ان آليات الاشغال ومنذ ساعات الصباح الباكر عملت على فتح الطرق الرئيسية المؤدية لمستشفيي هيا العسكري والايمان الحكومي، مبينا ان المديرية خصصت 23 آلية لمساندة جهود الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي.

المصدر : بترا

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