عجلون: جلسة تدريبية حول الزراعة العضوية في راجب

الوكيل الإخباري- عقدت جمعية سيدات وادي راجب التعاونية اليوم الخميس في قاعة محطة معرفة راجب، أولى جلسات المدرسة الحقلية للتدريب حول "الزراعة العضوية" بالتعاون مع قسم الإرشاد في مديرية الزراعة بمحافظة عجلون .

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وقال رئيس قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة لواء كفرنجة المهندس مهند بني سعيد، إن تعلم استخدام الزراعة العضوية تساهم بتوعية المزارعين بأهمية هذه الزراعة باستخدام الطرق الآمنة والصحيحة لإنتاج غذاء صحي آمن خال من استخدام المدخلات الكيماوية المصنعة والمنافسة التصديرية للدول الأخرى.



بدورها، قالت رئيسة الجمعية موزه فريحات، إنه تم خلال التدريب توزيع استبيان قبلي وبعدي للمشاركين في الجلسة التدريبية للتعريف بأبرز الأهداف والمحاور الرئيسية حسب جدول المدرسة الحقلية المُعد مسبقاً.



وشارك بالتدريب مزارعون، من راجب والمجتمع المحلي، إضافة إلى مندوبين من قسم الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة في محافظة عجلون.