عجلون: جلسة حول مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري - عقدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في معسكر الحسين للشباب بمحافظة عجلون، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية معايير تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها".



وتحدث عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين الدكتور محمد المومني، في الجلسة الحوارية التي أدارتها لينا حداد، عن مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي عهد إليها جلالة الملك بوضع مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقوانين.

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