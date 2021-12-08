الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

قطر تتجاوز 148 ألف جرعة معززة من لقاحات كورونا

بريطانيا تسجل 161 وفاة و51342 إصابة بكورونا

إقرار نظام معدِّل لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين

إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية بترا

خالد عربيات مفوضاً متفرغاً في مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الملك يحضر جانبا من اجتماعات العقبة

الأشغال تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر في الظروف الجوية السائدة

وفاة طفل خلال لعبه في منزله بجرش

تحذيرات من الأمن العام بشأن الحالة الجوية

الأربعاء، 08-12-2021 05:30 م

عجلون: جلسة حول مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

www


 الوكيل الاخباري - عقدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في معسكر الحسين للشباب بمحافظة عجلون، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية معايير تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها".

وتحدث عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين الدكتور محمد المومني، في الجلسة الحوارية التي أدارتها لينا حداد، عن مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي عهد إليها جلالة الملك بوضع مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقوانين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

إقرار نظام معدِّل لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية بترا

الخصاونة

خالد عربيات مفوضاً متفرغاً في مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

4

الملك يحضر جانبا من اجتماعات العقبة

122021572126615858595

الأشغال تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر في الظروف الجوية السائدة

أخبار متعلقة
w

افتتاح جلسات حوارية عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

w

المعايطة والنابلسي يلتقيان حكومة الشباب وبرلمانهم

w

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي شبكة البرلمانيات العربيات

f

المعايطة: للجامعات دور أساسي في تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

ffffff

المعايطة وبني مصطفى يلتقيان عدداً من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحكومة : التعديلات الدستورية لها أولوية