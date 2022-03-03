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الخميس، 03-03-2022 09:16 م

عجلون: جمعية البيئة الأردنية تطلق حملة غير الكيس التوعوية

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 الوكيل الاخباري - أطلقت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية، الدكتورة نجوى قبيلات في مدرسة حطين المجتمعية بمحافظة عجلون، فعاليات حملة غير الكيس، التي تنفذها جمعية البيئة الأردنية بدعم من صندوق حماية البيئة.

وتهدف الحملة التي تطلقها الجمعية في مختلف محافظات المملكة والعديد من المؤسسات والجامعات والمدارس إلى تعزيز الوعي بأهمية استبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس من القماش حفاظًا على البيئة.

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