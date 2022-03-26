عجلون :جمعية البيئة تحتفل بيوم المياه العالمي

الوكيل الاخباري - احتفلت جمعية البيئة الاردنية بالتعاون مع فرعها في عجلون بقاعة مركز زها الثقافي في المحافظة اليوم السبت، بمناسبة يوم المياه العالمي.



وقالت الأكاديمية والتربوية الدكتورة فايزة المومني إن الأمن القومي المائي يعد اولوية في مجال التنمية المستدامة وسبيلها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالماء هو مصدر بقاء الإنسان ووجوده وسلامة النُظم الايكولوجية وإنتاج الغذاء والطاقة علاوة على كونه أساس عملية التكيُف مع تغير المُناخ.

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