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الجمعة، 22-04-2022 05:47 م

عجلون: جولات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية

مدينة_عجلون


الوكيل الإخباري - شكلت مديرية الشؤون الصحية في محافظة عجلون فريقا ميدانيا متخصصا من أجل تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية خلال شهر رمضان للتأكيد من مطابقتها للشروط الصحية والسقوف السعرية.

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وقال مدير الشؤون الصحية الدكتور تيسير عناب، إنه يتم تنفيذ الجولات الميدانية التفتيشية المشتركة مع مراقبي الصناعة والتجارة والداخلية والبلديات ومتابعة بسطات الخضار والفاكهة، مشيرا إلى أن المديرية ومن خلال الخطة التي وضعتها منذ بداية شهر رمضان المبارك، شكلت الفريق الميداني من أجل مساندة جهود كافة الجهات المعنية في الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وبيع المنتوجات الرمضانية الشعبية.


ولفت الى أن الجولات الميدانية تشمل المخابز والمطاعم ومتابعة المخالفات الصحية بهدف المحافظة على جودة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.

 




 

 


 

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