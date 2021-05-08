عجلون : جولات رقابية مكثفة استعدادا لعيد الفطر

الوكيل الاخباري -

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استكملت الدوائر والمؤسسات الرسمية والمعنية في محافظة عجلون استعداداتها لعيد الفطر السعيد من خلال خطتها الرقابية التي أعدتها حفاظا على السلامة العامة.وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة سلمان النجادا، اليوم السبت، إن مختلف الدوائر والمؤسسات حددت برامج عملها ومناوباتها خلال عطلة عيد الفطر لديمومة الحياة والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين مع التأكيد على التقيد بالتعليمات الحكومية وأوامر الدفاع من حيث التباعد والالتزام بأمور الصحة والسلامة العامة لمواجهة كورونا.