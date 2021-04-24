عجلون: حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية

الوكيل الاخباري -

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تنفذ كوادر بلدية عجلون الكبرى ومنذ بداية شهر رمضان المبارك جولات رقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من جودة الخدمات والمواد الاستهلاكية التي تصل الى المواطنين .وقال نائب محافظ عجلون رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى محمد ابو رمان، اليوم السبت، إن لجان الرقابية الصحية كثفت منذ بداية شهر رمضان جولاتها للرقابة على المنشآت الغذائية من خلال خطة عمل شاملة اعدتها البلدية، تتضمن استمرارية الحملات التفتيشية والتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأشار إلى أنه بالتعاون مع اللجان الصحية في المحافظة يجري تنفيذ حملات رقابية على المؤسسات والمحال التجارية والأسواق للتأكيد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .